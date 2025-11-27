यूपी में LT ग्रेड के 7466 पदों पर भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर से, UPPSC ने जारी किए प्रवेश पत्र
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों के 7466 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा केंद्रों की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। यूपीपीएससी ने बुधवार को परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए।
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) के 7466 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के केंद्रों की जानकारी का इंतजार अब समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने बुधवार को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए।
परीक्षाएं छह और सात दिसंबर को प्रदेशभर के विभिन्न मंडल मुख्यालयों पर आयोजित की जाएंगी।आयोग के परीक्षा कार्यक्रम के तहत परीक्षा दो पालियों (सुबह नौ से से 11 और दोपहर तीन से पांच बजे) में होगी। छह दिसंबर को सुबह की पाली में गणित और दोपहर की पाली में हिंदी विषय की परीक्षा होगी।
इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन 18 मंडल मुख्यालय वाले जिलों में किया जाएगा। वहीं, सात दिसंबर को पहली पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। दूसरे दिन की दोनों परीक्षाएं आठ मंडल मुख्यालय के जिलों में संपन्न कराई जाएंगी।
