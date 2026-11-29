राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालयों में लंबे समय से प्रवक्ता लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं हुई है। अब इसके लिए भर्ती संबंधी नियमावली शासन स्तर पर तैयार कर ली गई है। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार है।

इसके बाद ही भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से संबंधित चयन आयोगों को अधियाचन भेजा जाएगा। अधिकांश राजकीय और एडेड महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद खली चल रहे हैं। नियमावली तैयार होने से नई नियुक्ति संबंधी राह आसान होने की उम्मीद लगाई जा रही है।

नई नियमावली में प्रवक्ता लाइब्रेरियन के पद को गैर शैक्षणिक संवर्ग के समूह ख में रखा गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान मिलने की व्यवस्था दी गई है। इसका सीधा अर्थ है कि पद की संवर्गीय स्थिति गैर शैक्षणिक होगी लेकिन वेतनमान शिक्षण संवर्ग के समान रहेगा।

प्रदेश में 216 राजकीय और 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं। इन दोनों श्रेणियों के महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के अधिकांश पद रिक्त हैं। इसकी वजह नियमित नियुक्तियां न होना है। इस उदासीना के कारण कई जगहों पर पुस्तकालय की व्यवस्था भी पटरी से उतरी हुई है। वर्तमान में कुल खाली पदों की संख्या का विवरण सामने नहीं आया है।