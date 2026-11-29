इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छात्रावास आवंटन की तीसरी सूची जारी की, स्नातक के 185 विद्यार्थियों को मिला आवास
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक छात्रों के लिए छात्रावास आवंटन की तीसरी सूची जारी की है, 185 विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रावासों में रहने की जगह मिली है। विद्यार्थियों को 3 दिसंबर तक आवंटित छात्रावास में प्रवेश लेना होगा।
HighLights
पीसीबी में सबसे अधिक 57 विद्यार्थियों को मिला कमरा
विश्वविद्यालय के छह छात्रावासों में छात्रों का आवंटन हुआ
आवंटित छात्रावास में तीन दिसंबर तक प्रवेश लेना होगा
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास आवंटन की तीसरी सूची जारी कर दी है। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय की ओर से जारी सूची में विभिन्न छात्रावासों के लिए चयनित 185 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। आवंटित छात्रावास में विद्यार्थियों को तीन दिसंबर तक प्रवेश लेना होगा।
किस हॉस्टल में कितने विद्यार्थियों का आवंटन?
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तीसरे चरण में उन विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटित किया गया है, जिन्हें पूर्व की सूचियों में जगह नहीं मिल सकी थी। तीसरी सूची के तहत हिंदू हास्टल में 36, एएन झा छात्रावास में 30, पीसी बनर्जी छात्रावास में 57, शताब्दी ब्वायज हास्टल में नौ, श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रावास में 27 और एसएसएल छात्रावास में 26 विद्यार्थियों को जगह मिली है।
विद्यार्थी संबंधित छात्रावास वार्डन से करें संपर्क
इन छह छात्रावासों में कुल 185 विद्यार्थियों को आवास आवंटित किया गया है। इनमें पीसी बनर्जी छात्रावास में सबसे अधिक 57 विद्यार्थियों का चयन हुआ। विश्वविद्यालय के अनुसार आवंटन सूची में अपना नाम और संबंधित छात्रावास का विवरण देखने के बाद निर्धारित समय के भीतर प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी कर लें। इसके लिए उन्हें संबंधित छात्रावास के वार्डन से संपर्क करना होगा।
हॉस्टल की प्रतीक्षारत छात्रों को राहत
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रयागराज के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई करने आते हैं। ऐसे में उनके लिए छात्रावास में आवास मिलना बड़ी जरूरत होती है। तीसरी सूची जारी होने से उन विद्यार्थियों को राहत मिली है, जो पिछले आवंटन चरणों में जगह नहीं मिलने के कारण छात्रावास की प्रतीक्षा कर रहे थे।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।