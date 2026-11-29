जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास आवंटन की तीसरी सूची जारी कर दी है। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय की ओर से जारी सूची में विभिन्न छात्रावासों के लिए चयनित 185 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं। आवंटित छात्रावास में विद्यार्थियों को तीन दिसंबर तक प्रवेश लेना होगा।

किस हॉस्टल में कितने विद्यार्थियों का आवंटन? विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तीसरे चरण में उन विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटित किया गया है, जिन्हें पूर्व की सूचियों में जगह नहीं मिल सकी थी। तीसरी सूची के तहत हिंदू हास्टल में 36, एएन झा छात्रावास में 30, पीसी बनर्जी छात्रावास में 57, शताब्दी ब्वायज हास्टल में नौ, श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रावास में 27 और एसएसएल छात्रावास में 26 विद्यार्थियों को जगह मिली है।

विद्यार्थी संबंधित छात्रावास वार्डन से करें संपर्क इन छह छात्रावासों में कुल 185 विद्यार्थियों को आवास आवंटित किया गया है। इनमें पीसी बनर्जी छात्रावास में सबसे अधिक 57 विद्यार्थियों का चयन हुआ। विश्वविद्यालय के अनुसार आवंटन सूची में अपना नाम और संबंधित छात्रावास का विवरण देखने के बाद निर्धारित समय के भीतर प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी कर लें। इसके लिए उन्हें संबंधित छात्रावास के वार्डन से संपर्क करना होगा।