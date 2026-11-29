जागरण संवाददाता, प्रयागराज। PM Awas Yojana गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 2.0 नगर निगम की धीमी कार्यप्रणाली के कारण रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों के चयन और उन्हें आवास निर्माण की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए प्री-वेरिफिकेशन जियो टैगिंग जरूरी है, लेकिन नगर निगम के आठ जोन में 1875 लाभार्थियों की जियो टैगिंग अब तक लंबित है।

जोनों के आंकड़े इसमें सबसे खराब स्थिति चार जोन की है, जहां 1692 लाभार्थियों का सत्यापन होना बाकी है।

डूडा से मिले आंकड़ों के अनुसार, जोन पांच में सर्वाधिक 559 लाभार्थियों की जियो टैगिंग लंबित है। इसके बाद जोन आठ झू्ंसी में 536, जोन छह ट्रांसपोर्ट नगर में 324 और जोन सात फाफामऊ में 273 मामले अटके हैं। वहीं जोन दो मुट्ठीगंज में 78, जोन तीन कटरा में 40, जोन एक खुल्दाबाद में 36 और जोन चार अल्लापुर में 13 लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हो सका है।

लाभार्थियों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा इसके अतिरिक्त 16 मामले निवास के पते से संबंधित समस्या के कारण लंबित हैं। जोनल अधिकारियों की ओर से जियो टैगिंग में देरी का खामियाजा जरूरतमंद लाभार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। सत्यापन पूरा नहीं होने से पात्रता की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे आवास निर्माण के लिए निर्धारित समय पर धनराशि मिलने में भी देरी हो सकती है। मामले की शिकायत नगर आयुक्त से भी की जा चुकी है।