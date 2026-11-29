जागरण संवाददाता, प्रयागराज। क्रिकेट के मैदान पर अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे संगम नगरी के कार्तिक यादव का चयन उत्तर प्रदेश की अंडर-23 क्रिकेट टीम में हुआ है। गंगापार में फाफामऊ स्थित शांतिपुरम के रहने वाले कार्तिक के चयन से पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है।

एक दिसंबर से कटक में होगा मुकाबला अंडर-23 टीम में जगह बनाने के बाद अब कार्तिक एक दिसंबर से ओडिशा के कटक में होने वाले मुकाबले में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने वाले कार्तिक रणजी ट्राफी में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

गाजीपुर जिले के मूल निवासी हैं कार्तिक मूल रूप से गाजीपुर जिले के सादात के निवासी कार्तिक ने क्रिकेट का शुरुआती सफर प्रयागराज में एनआईएस कोच अमित पाल की देखरेख में शुरू किया था। फतेहपुर सरकारी क्रिकेट हॉस्टल के रजिस्टर्ड खिलाड़ी कार्तिक वर्तमान में वह गाजियाबाद की टीएनएम क्रिकेट एकेडमी में रहकर अभ्यास कर रहे हैं। यहां कोच अजय शर्मा के मार्गदर्शन में वह लगातार अपने खेल को बेहतर बनाने में जुटे हैं।