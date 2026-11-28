जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2027 माघ मेला में श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने और मुख्य स्नान पर्वों पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए इस बार अरैल और छतनाग के बीच दो पीपा पुल बनाए जाएंगे। माघ मेला में पहली बार लोक निर्माण विभाग की ओर से इन दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए पीपा पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। दोनों पुलों की कुल लंबाई 900 मीटर से अधिक होगी।

करीब दो करोड़ रुपये होंगे खर्च इनके निर्माण पर करीब दो करोड़ रुपये के आसपास धनराशि खर्च होगी। दोनों पीपा पुलों के निर्माण में लगभग 360 से 380 पीपा लगाए जाने का अनुमान है। इन पुलों के बनने से यमुना पार से आने वाले श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र तक पहुंचने में सहूलियत होगी। साथ ही गंगा और यमुना के दोनों छोर के बीच आवागमन के लिए अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध होगा।

फाफामऊ की ओर नहीं बनेंगे पीपा पुल Magh Mela 2027 फाफामऊ की ओर बनने वाले पीपा पुलों का निर्माण नहीं किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-चार (कुंभ मेला) के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पीपा पुलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक सप्ताह के भीतर अरैल और छतनाग की ओर निर्माण कार्य तेज कर दिया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि 25 दिसंबर तक दोनों पुलों का निर्माण पूरा कर लिया जाए।

भगवा रंग के पीपे से बन रहा पुल अरैल संगम क्षेत्र में पीपे के पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सभी पीपे भगवा रंग के लगाएं जाएंगे। शनिवार को घाट पर पीपा पहुंचने लगा है। घाट तक पीपा लादकर ट्रेलर पहुंचाने के चकर प्लेट बिछा कर अस्थाई सड़क भी बनाई गई है। सोमेश्वर घाट को छतनाग को जोड़ा जा रहा है। जबकि छतनाग से आने के लिए देवरख घाट को जोड़ा जा रहा है।

माघ मेला में पहली बार अरैल में पांटून पुल निर्माण इस स्थान पर कुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान पीपा पुल बनाया जाता था। इस बार माघ मेले में भारी भीड़ पहुंचने की संभावना को देखते हुए अरैल संगम क्षेत्र से श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए सुगम रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस पुल को बनने से बैरहना क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने में काफी राहत मिलेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से आने वाली भीड़ को छिवकी रेलवे स्टेशन से सीधे इसी पुल के रास्ते मेला क्षेत्र में आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। इससे बैरहना की तरफ भीड़ का दबाव कम हो जाएगा।