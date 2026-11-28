जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला 2027 में संगम की रेती पर बसने वाली तंबुओं की नगरी में कल्पवासियों, संतों और श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए जल निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला क्षेत्र में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस बार 260 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही पानी की मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्शन भी दिए जाएंगे।

सभी शिविरों तक पर्याप्त होगी पेजयलापूर्ति जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मेला क्षेत्र में 28 नलकूप स्थापित किए जाएंगे। पिछले वर्ष 25 नलकूपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गई थी। इस बार तीन अतिरिक्त नलकूप लगाए जाने से जलापूर्ति क्षमता बढ़ेगी। विभाग का प्रयास है कि मेला क्षेत्र में बसने वाले प्रत्येक शिविर, संतों के आश्रम और कल्पवासियों के शिविर तक पर्याप्त पानी पहुंचाया जा सके।