राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP BEO Recruitment चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार का भर्तियों और विज्ञापनों पर जोर है। आवश्यकता के अनुसार नियमावली संशोधन भी हो रहे हैं। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा शिक्षाधिकारियों (बीईओ) की भर्ती के लिए पहली बार बीएड को अनिवार्य अर्हता घोषित किया गया है।

बीएड और समकक्ष अर्हता मान्य होगी इसके लिए उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा संशोधित नियमावली 1992 में संशोधन भी कर दिया गया है। इसके अनुसार बीएड और समकक्ष अर्हता को मान्य कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संशोधित नियमावली और 238 रिक्त पदों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। इस पर आयोग के अधिकारियों ने समकक्षता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था।