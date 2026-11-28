जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SSC SI Bharti 2025 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2026 के पेपर-वन की 26 नवंबर की पहली पाली की परीक्षा निरस्त कर दी है। प्रश्नपत्र में एक ही सवाल दोहराए जाने के कारण आयोग ने यह फैसला लिया है।

परीक्षा केंद्रों में बदलाव भी किया जा सकता है आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 26 नवंबर को पहली पॉली में परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा अब दो दिसंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों में बदलाव भी किया जा सकता है। संशोधित परीक्षा केंद्रों की जानकारी और नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा शनिवार से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।