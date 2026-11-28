जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे की सभी बोगियां अब चकाचक नजर आएंगी। प्रयागराज पहुंचने पर सभी ट्रेनों में तत्काल सफाई व्यवस्था शुरू होगी। अनारक्षित समेत सभी कोचों की सफाई की जाएगी। स्लीपर कोच में लिक्विड साबुन यात्रियों के लिए रखा जाएगा। सफाई के लिए हाई-प्रेशर जेट और वैक्यूम क्लीनिंग मशीनों का उपयोग होगा। हालांकि, इसका उपयोग अभी कुछ ट्रेनों में किया जा रहा है, लेकिन सप्ताह भर बाद ही शत-प्रतिशत ट्रेनों में इसका इस्तेमाल होगा। सफाई व्यवस्था की निगरानी ऐप और तस्वीरों के जरिए की जाएगी।

प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों के कोचों की होगी सफाई भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की बोगियों और कोचों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले दिनों नई नीति लागू की है। इसके तहत सभी कोचों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। इस नई नीति के तहत प्रयागराज से होकर गुजरने वाली करीब 300 ट्रेनों के जनरल और स्लीपर कोच चकाचक नजर आएंगे। इन ट्रेनों के माध्यम से प्रतिदिन करीब एक लाख लोग सफर करते हैं। बोगियों में सफाई व्यवस्था बेहतर होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया जाएगा। जंक्शन पर ट्रेन पहुंचते ही सभी कोचों में कर्मचारी दाखिल होंगे और पांच मिनट के भीतर उस कोच की सफाई करेंगे। यात्रियों की शिकायतों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया जाएगा।