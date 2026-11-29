जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में सर्दी अब तेजी से असर दिखाने लगी है। नवंबर के अंतिम दिनों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम के बदलते मिजाज के बीच दिसंबर की शुरुआत से रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इससे सुबह और रात की ठंड में तेजी से इजाफा होगा। वहीं, दिसंबर के पहले सप्ताह में सुबह के समय कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को ठंड के साथ कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा।

6 दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा रविवार यानी 29 नवंबर को प्रयागराज का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा। नमी 93 प्रतिशत दर्ज की गई। वातावरण में नमी की अधिकता के कारण सुबह के समय धुंध की स्थिति रही। मौसम में बदलाव का सबसे अधिक असर रात के तापमान पर दिखाई दे रहा है। पिछले छह दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। रोजाना करीब आधा डिग्री तापमान कम होने से रात की ठंड बढ़ रही है।

रात के साथ दिन में भी बढ़ेगी सर्दी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 30 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। एक दिसंबर को भी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंच सकता है। दो दिसंबर को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और तीन से पांच दिसंबर तक भी 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, पांच दिसंबर तक अधिकतम तापमान घटकर 24 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे साफ है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।