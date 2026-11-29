राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी 11,508 सहायक अध्यापक (प्राथमिक नगरीय क्षेत्र) भर्ती विज्ञापन संख्या 05/2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिका विश्वजीत यादव (विशु यादव) की ओर से दाखिल की गई है। इस मामले में सोमवार 30 नवंबर 2026 को सुनवाई होनी है।

याचिका में मुख्य रूप से भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 का पूर्ण रूप से पालन न किए जाने का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित सेवा नियमावली और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार हो। विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया और सेवा नियमावली के बीच अंतर को लेकर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

टीईटी के संशोधित परिणाम से प्रभावित अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल होने का अवसर देने की मांग की गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 17 नवंबर 2026 को टीईटी 2026 के विवादित प्रश्न संख्या 36 और 37 पर अतिरिक्त अंक देने तथा 17 दिसंबर 2026 तक संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है।