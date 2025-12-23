Language
    टीईटी परीक्षा के टाइमटेबल को लेकर जरूरी अपडेट, आयोग में नियुक्त होंगे विजिलेंस अधिकारी

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक में टीईटी परीक्षा की समय सारिणी तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षा आयो ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डा. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 29-30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आयोजन को लेकर शीघ्र समय सारिणी तैयार करने के निर्देश परीक्षा नियंत्रक को दिए गए हैं।

    इसके साथ ही वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) परीक्षा आयोजन की समयसारिणी भी आयोग के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी। आयोग के कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आंतरिक विजिलेंस प्रणाली स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी बैठक में लिया गया।

    इसके तहत आयोग में विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो परीक्षा प्रक्रिया सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करेंगे।स्थगित एवं प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन की समयसारिणी तैयार करने के लिए अन्य आयोगों एवं भर्ती संस्थाओं के परीक्षा कैलेंडर का अध्ययन कर एक समन्वित कार्यक्रम आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।

    कार्यक्रम के आधार पर आयोग परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित करेगा। इसके अलावा आगामी परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षा एजेंसियों का चयन तथा अन्य व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पूरा करने पर भी जोर दिया गया। आयोग की मंशा है कि कि सभी परीक्षाएं पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता के साथ आयोजित हों तथा इसके लिए एक व्यवस्थित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सके।

    उपसचिव एवं आयोग के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार बैठक में विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के उपरांत लंबित साक्षात्कार को लेकर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि लंबित बिंदुओं का परीक्षण कर इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसके अतिरिक्त न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अन्य लंबित प्रकरणों पर भी विचार-विमर्श किया गया।