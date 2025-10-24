565 केंद्रों पर होगी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा, 27 अक्टूबर से तीन नवंबर तक कराई जाएगी परीक्षा

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की सेमेस्टर परीक्षाएं 27 अक्टूबर से आरंभ होंगी। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए प्रदेश में 565 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 386 केंद्रों पर कराई जाएगी।

तृतीय सेमेस्टर की एक नवंबर को होने वाली परीक्षा की तिथि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों की मांग पर परिवर्तित कर तीन नवंबर कर दी है, क्योंकि एक नवंबर को पुलिस कंप्यूटर आपरेटर की भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है।

प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 2,51,457 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जबकि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में 1,67,704 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी कर दिए गए। तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 26-27 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।

पीएनपी सचिव के अनुसार प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27 से 29 अक्टूबर तथा तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 30, 31 अक्टूबर एवं तीन नवंबर को कराई जाएगी। दोनों सेमेस्टरों की पहले दिन की परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली का समय सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तथा दूसरी पाली का समय दोपहर 1.30 से 3.30 बजे तक निर्धारित है।