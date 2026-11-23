राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश ने बोर्ड परीक्षा की सुचिता को लेकर सजग है। इसके तहत प्रदेशभर के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कार्मिकों के डाटा परीक्षण/ सत्यापन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस को निर्देशित किया है।

यूपी बोर्ड सचिव का सख्त निर्देश यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कहा, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत विनियमावली के अध्याय-सात के विनियम 11 (ख) में व्यवस्था है कि संस्था में अर्हताधारी शिक्षक नियुक्त होंगे और संस्था उनका सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से कराते हुए परिषद की वेबसाइट पर डाटा अपलोड करेगी।

दंड लगाने का भी प्रविधान इसी संदर्भ में डीआईओएस की लागिन के माध्यम से विवरण अपलोड करना है। सत्यापन की प्रक्रिया 10 दिसंबर तक हर हाल में पूरी कर लेनी है। इसके बाद यदि किसी विद्यालय में अनर्ह शिक्षणकर्मी पाए जाते हैं तो संस्था पर दंड लगेगा।