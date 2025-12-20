UP Board प्रायोगिक परीक्षा के केंद्र पर परीक्षकों की सूची में रहेगी फोटो भी, इस वजह से बनाई की व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। इंटरमीडिएट की 24 जनवरी से दो चरणों में होने वाली प्रायोगिक परीक्षा में फर्जी परीक्षक पहुंचने की घटनाएं रोकने के लिए यूपी बोर्ड नया कदम उठाने जा रहा है। जिस केंद्र पर परीक्षा लेने प्रायोगिक परीक्षक जाएंगे, वहां भेजे जाने वाली सूची में परीक्षक की फोटो लगी रहेगी।

इससे केंद्र व्यवस्थापक असली और फर्जी परीक्षकों की आसानी से पहचान कर सकेंगे। परीक्षा के संबंध में जो निर्देश केंद्रों को भेजे जाते हैं, उसमें यह स्पष्ट रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। केंद्रों पर प्रायोगिक परीक्षा आयोजन में केंद्र व्यवस्थापकों/प्रधानाचार्यों को होने वाली समस्याओं को जानने एवं समाधान तय करने को बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने विभागीय अधिकारियों एवं कुछ प्रधानाचार्यों के साथ कार्यालय में शुक्रवार को बैठक की। पूर्व की परीक्षा के लिए भेजे निर्देशों पर वार्ता की। प्रधानाचार्यों ने बताया कि निर्देश में स्पष्ट नहीं रहता कि किस तरह की स्थिति में उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है।