UP Board Exam: 24 जनवरी से शुरू होगी इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं, दो चरणों में होगा आयोजन

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परिषद के सचिव भगवती सिंह की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रदेश के विभिन्न मंडलों में दो चरणों में आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की गई है और परीक्षा की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जारी कार्यक्रम के मुताबिक पहले चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी से एक फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि 29 और 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) आयोजित होने के कारण इन दोनों दिनों में कोई प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी।

पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल के विद्यालयों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। दूसरे चरण की प्रयोगात्मक परीक्षाएं दो फरवरी से नौ फरवरी 2026 तक प्रस्तावित हैं। इस चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल शामिल किए गए हैं। परिषद ने सभी संबंधित विद्यालयों और केंद्रों को समय से आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारु रूप से संपन्न कराई जा सकें।