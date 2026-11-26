राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2027 यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार 8113 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों को लेकर परीक्षार्थियों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों की ओर से राज्य स्तरीय समिति को कुल 2744 आपत्तियां मिली थीं। इनमें से 2078 आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, जबकि 666 को स्वीकार करते हुए केंद्रों की दूरी और छात्रसंख्या में बदलाव किया गया है।

केंद्रों की कुल संख्या नहीं बदली गई आपत्तियों के निस्तारण करते हुए यूपी बोर्ड ने संबंधित परीक्षा केंद्रों की दूरी के साथ ही विद्यार्थियों की संख्या में तो बदलाव किया है लेकिन परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न कोई नया केंद्र जोड़ा गया और न ही किसी केंद्र को हटाया गया।