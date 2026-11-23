UP Board Exam 2027 : हाईस्कूल-इंटर परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण को लेकर 2744 आपत्तियां, निस्तारण की प्रक्रिया शुरू
UP Board Exam 2027 केंद्र निर्धारण को लेकर कुल 2744 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। वाराणसी और प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालयों में सर्वाधिक शिकायतें मिली हैं। आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
HighLights
सबसे अधिक 233 आपत्तियां आजमगढ़ जनपद में, प्रयागराज में आईं 183
यूपी बोर्ड की ओर से अनंतिम सूची 27 नवंबर 2026 को जारी हो सकती है
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2027 यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया इस समय अंतिम दौर में है। प्रस्तावित केंद्रों की सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 21 नवंबर थी। अनंतिम सूची 27 नवंबर 2026 को जारी होने की संभावना है।
केंद्र बनाने को प्रभावशाली लोग सफारिश कर रहे
UP Board Exam 2027 यह चुनावी वर्ष है। ढेरों नेताओं और प्रभावशाली लोगों की सिफारिश केंद्र बनाने के लिए आ रही है। बहुत से प्रभावी लोग केंद्रों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज करा रहे हैं। प्रदेशभर में कुल 2744 आपत्तियां केंद्रों के संदर्भ में आई हैं। इनके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
किस क्षेत्रीय कार्यालय में कितनी शिकायतें?
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय को सबसे अधिक 939 शिकायतें मिली हैं। यहां कुल 6529 विद्यालय हैं। दूसरे पायदान पर प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय है। यहां 798 शिकायतें मिलीं जबकि स्कूलों की संख्या 8760 है। गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय को 3723 विद्यालय के सापेक्ष 357 शिकायतें मिलीं जबकि बरेली परिक्षेत्र में 3004 स्कूल हैं, यहां 187 और मेरठ परिक्षेत्र में 6666 स्कूल के सापेक्ष 463 आपत्तियां आई हैं।
लखनऊ में 761 स्कूल, 49 शिकायतें मिलीं
सबसे अधिक 233 आपत्तियां आजमगढ़ जनपद में आई हैं। यहां कुल 796 विद्यालय हैं। गाजीपुर में 932 विद्यालय हैं और आपत्तियों की संख्या 185 है। प्रयागराज में 1078 विद्यालय हैं और आपत्तियां 183 है। प्रतापगढ़ में 80, कौशांबी में 26, फतेहपुर में 49 आपत्तियां मिली हैं। आगरा जनपद में 906 स्कूल हैं जबकि 119 आपत्तियां केंद्रों को लेकर आई हैं। बांदा जनपद में सब से कम आपत्ति आई। यहां 173 स्कूल हैं। बागपत में दो, हापुड़ में तीन, पीलीभीत में तीन, महोबा में चार, शामिली में पांच और सोनभद्र में सात आपत्तियां मिली हैं। लखनऊ में 761 स्कूल हैं, यहां 49 शिकायतें मिली हैं।
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