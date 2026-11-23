राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2027 यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया इस समय अंतिम दौर में है। प्रस्तावित केंद्रों की सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 21 नवंबर थी। अनंतिम सूची 27 नवंबर 2026 को जारी होने की संभावना है।

केंद्र बनाने को प्रभावशाली लोग सफारिश कर रहे UP Board Exam 2027 यह चुनावी वर्ष है। ढेरों नेताओं और प्रभावशाली लोगों की सिफारिश केंद्र बनाने के लिए आ रही है। बहुत से प्रभावी लोग केंद्रों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज करा रहे हैं। प्रदेशभर में कुल 2744 आपत्तियां केंद्रों के संदर्भ में आई हैं। इनके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

किस क्षेत्रीय कार्यालय में कितनी शिकायतें? यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय को सबसे अधिक 939 शिकायतें मिली हैं। यहां कुल 6529 विद्यालय हैं। दूसरे पायदान पर प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय है। यहां 798 शिकायतें मिलीं जबकि स्कूलों की संख्या 8760 है। गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय को 3723 विद्यालय के सापेक्ष 357 शिकायतें मिलीं जबकि बरेली परिक्षेत्र में 3004 स्कूल हैं, यहां 187 और मेरठ परिक्षेत्र में 6666 स्कूल के सापेक्ष 463 आपत्तियां आई हैं।