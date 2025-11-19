Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Board Exam 2026 : बदले आकार में तैयार होंगी 2.60 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं, बोर्ड की नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    UP Board Exam 2026 को नकलविहीन कराने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 52.30 लाख छात्र-छात्राओं के लिए लगभग 2.60 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं मुद्रित होंगी। उत्तर पुस्तिकाओं का आकार बदला जाएगा और दो कवर पेज लगाए जाएंगे। परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। उत्तरपुस्तिका लंबवत आकार की होगी जिससे विद्यार्थियों को लिखने में आसानी हो।

    prefferd source google
    Hero Image

    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर परीक्षा में नकल रोकने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में बड़ा बदलाव होगा, दो कवर पेज रहेंगे। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 नकलविहीन संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड ने कुछ बदलाव के साथ व्यापक स्तर पर तैयारी की है। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट को मिलाकर पंजीकृत कुल 52.30 लाख छात्र-छात्राओं के लिए करीब 2.60 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं मुद्रित कराई जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Board Exam 2026 इसके लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से राजकीय मुद्रणालय को पत्र भेज दिया गया है। पिछले वर्ष की बची उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग नकल माफिया परीक्षा के दौरान बाहर से कापियां लिखवाकर जमा करने का प्रयास न कर सकें, इसलिए वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए उत्तरपुस्तिकाओं का आकार बदलने के साथ पहली बार दो कवर पेज लगाए जाएंगे।

    UP Board Exam 2026 हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च तक चलेगी। हाईस्कूल में 27,50,945 तथा इंटरमीडिएट में 24,79,352 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ उत्तरपुस्तिकाओं को मुद्रित कराने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

    UP Board Exam 2026 परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि इस बार उत्तरपुस्तिका का आकार क्षैतिज न होकर लंबवत रहेगा। लंबवत आकार होने पर परीक्षार्थियों को लिखने में सुगमता होगी, क्योंकि वह पढ़ाई के दौरान वर्ष भर इसी आकार की कापियों में लिखते हैं।

    इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव कवर पेज को लेकर पहले ही किया गया है। यह पहला अवसर होगा कि उत्तर पुस्तिका पर दो कवर पेज होंगे। पहले कवर पेज पर परीक्षार्थी के संबंध में संपूर्ण विवरण अंकित किए जाएंगे, तो दूसरे पेज का उपयोग उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

    प्रयास किया जा रहा है कि उत्तरपुस्तिका पर अंक अंकित करने के साथ मूल्यांकन केंद्र पर ही परीक्षक पोर्टल पर भी आनलाइन अंक प्रदान करें। इसके लिए परीक्षकों का मूल्यांकन के पहले प्रशिक्षित किया जाएगा।