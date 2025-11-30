Language
    UP Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षाओं के लिए राज्यभर में 7,448 प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, आपत्ति आनलाइन करें

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:46 PM (IST)

    UP Board Exam 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 7,448 प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है। इन केंद्रों में राजकीय, एडेड और वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। परिषद ने केंद्र निर्धारण पर 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 11 दिसंबर को अंतिम सूची जारी होगी। इस वर्ष 52 लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। 

    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 7,448 केंद्रों की सूची बोर्ड ने जारी की है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इस बार राज्यभर में कुल 7,448 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।

    राजकीय, एडेड व वित्तविहीन विद्यालय शामिल

    UP Board Exam 2026 इनमें 910 राजकीय, 3,484 एडेड तथा 3,054 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। परिषद ने विद्यालय, संस्था, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, छात्र या अभिभावक से केंद्र निर्धारण पर कोई आपत्ति होने पर चार दिसंबर तक परिषद के पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में साक्ष्यों सहित आनलाइन प्रत्यावेदन मांगा है। 

    डिजिटल विश्लेषण कर परीक्षा केंद्रों का चयन

    UP Board Exam 2026 परिषद के अनुसार तहसील स्तरीय समितियों द्वारा प्रमाणित आधारभूत सूचनाओं का डिजिटल विश्लेषण करके इन केंद्रों का चयन किया गया है। चयनित सभी केंद्रों की विस्तृत सूची प्रत्येक केंद्र पर आवंटित छात्र संख्या सहित जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण और अनुमोदन के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

    आपत्तियों का परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक करेंगे 

    चार दिसंबर तक मिली आपत्तियों का परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक करेंगे। सही पाए जाने पर जनपदीय समिति की संस्तुति के आधार पर संशोधित किया जाएगा। संशोधित एवं अंतिम केंद्र सूची 11 दिसंबर तक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परिषद ने परीक्षा केंद्र निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को इस वर्ष पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित किया है, ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित रहे।

    बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक होगी 

    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च को समाप्त होगी। हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 27,50,947 तथा इंटरमीडिएट के लिए 24,79,352 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इस तरह कुल 52,30,297 छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा देंगे। 

    वर्ष 2025 में आपत्तियों के बाद बढ़े थे केंद्र

    वर्ष 2025 की परीक्षा में करीब 54 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। तरह करीब दो लाख छात्र-छात्राएं इस बार घटे हैं। बोर्ड ने वर्ष 2025 में कराई गई परीक्षा के लिए 7657 केंद्र आनलाइन प्रस्तावित किए थे लेकिन जनपदीय समितियों ने परीक्षण में कई केंद्रों को काटकर कई नई केंद्र बना दिए थे। इस तरह परीक्षा 8140 केंद्रों पर कराई गई थी। ऐसे में अनुमान है कि वर्ष 2026 के प्रस्तावित 7,448 केंद्रों की संख्या भी आपत्तियों के निस्तारण के बाद बढ़ सकती है।