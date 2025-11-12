UP Board Datesheet Change: 10वीं-12वीं के किन-किन विषयों की परीक्षा डेट बदली? पाली में भी हुआ बदलाव
यूपी बोर्ड ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की समय सारिणी में बदलाव किया है। इंटरमीडिएट संस्कृत की परीक्षा अब 12 मार्च को होगी, पहले यह 20 फरवरी को होनी थी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी परीक्षा 18 फरवरी को अलग-अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। यह बदलाव छात्रों की सुविधा और परीक्षा केंद्रों की संख्या को कम करने के लिए किया गया है।
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। वर्ष 2026 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की समय सारणी में इंटरमीडिएट संस्कृत व अंग्रेजी विषय की परीक्षा एक ही दिन में होने के कारण यूपी बोर्ड ने छात्रहित में परिवर्तन का निर्णय लिया है। अंग्रेजी की परीक्षा तो निर्धारित तिथि 20 फरवरी को दूसरी पाली में ही होगी, लेकिन संस्कृत की परीक्षा अब 20 फरवरी के बजाय 12 मार्च को को दूसरी पाली में कराई जाएगी।
एक ही दिन में दोनों विषयों की परीक्षाएं कराए जाने पर करीब 18000 परीक्षार्थियों को दोनों पाली में परीक्षा देनी पड़ती। इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी विषय की परीक्षा अब 18 फरवरी को दोनों पालियों में नहीं कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र कम करने के लिए बोर्ड अब हाईस्कूल की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को ही पहली पाली में और इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी एवं हिंदी विषय की परीक्षा 18 फरवरी को दूसरी पाली में कराने का निर्णय लिया है।
पांच नवंबर को जारी की गई समयसारिणी में 20 फरवरी को पहली पाली में इंटरमीडिएट संस्कृत तथा दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। चूंकि कई परीक्षार्थी ऐसे हैं, जिनके संस्कृत और अंग्रेजी दोनों विषय हैं, ऐसे में उन्हें एक ही दिन में दो पालियों में परीक्षा देनी पड़ती। इससे परीक्षा से ठीक पूर्व एक विषय में रिवीजन करने का समय नहीं मिलता।
इस कारण परीक्षार्थी हित में बदलाव किया गया है, जिससे वह दोनों विषयों में रिवीजन कर सकें। इसके अलावा 18 फरवरी को हाईस्कूल में पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में प्रारंभिक हिंदी तथा इंटरमीडिएट में पहली पाली में सामान्य हिंदी व दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा प्रस्तावित थी।
इस तरह हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की पहली पाली में परीक्षार्थियों की संख्या लाखों में होने के कारण केंद्र बढ़ाने पड़ते। ऐसे में बोर्ड अब पहली पाली में हाईस्कूल हिंदी व प्रारंभिक हिंदी तथा दूसरी पाली में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी व हिंदी विषय की परीक्षा कराएगा। संशोधित समय सारिणी मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके अलावा अन्य विषयों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों एवं पाली में होंगी। इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
