UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि का हुआ एलान, इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की तिथि यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बुधवार को घोषित कर दी। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च को संपन्न होगी। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली का समय सुबह 8.30 से 11.45 बजे तक है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर बाद 2.00 बजे से शाम 5.15 बजे है।