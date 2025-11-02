UP Board Exam 2026 शासन ने केंद्र निर्धारण नीति में बड़ा बदलाव किया, छात्र संख्या व आनलाइन उपस्थिति पर भी अंक
UP Board Exam 2026 के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी की गई है। विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति और धारण क्षमता के आधार पर अंक मिलेंगे। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की क्षमता 2000 से बढ़कर 2200 की गई है। प्रयोगशाला की उपलब्धता और सीसीटीवी निगरानी वाले विद्यालयों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए चार अलमारियों की व्यवस्था होगी। केंद्र निर्धारण समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की वर्ष 2026 की परीक्षा के लिए शासन के उप सचिव संजय कुमार ने शनिवार को केंद्र निर्धारण नीति जारी कर दी। इसमें कई नई व्यवस्था की गई है। यह पहली बार है जब केंद्र निर्धारण में आनलाइन उपस्थिति अंकित करने वाले विद्यालयों को केंद्र बनाने में 10 अंक निर्धारित किए गए हैं।
विद्यालयों में प्रयोगशाला पर केंद्र बनाने में वरीयता
इसी तरह विद्यालय की धारण क्षमता पर भी पहली बार अंक निश्चित किए गए हैं। धारण क्षमता 500, 750 व 1000 या उससे अधिक होने पर क्रमश: 10, 20 व 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। विद्यालयों में प्रयोगशाला क्रियाशील होने पर भी केंद्र बनाने में वरीयता मिलेगी।
शासन के निर्देश से यूपी बोर्ड सचिव ने भेजा पत्र
UP Board Exam 2026 परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की धारण क्षमता 2000 से बढ़ाकर 2200 की गई है। शासन के निर्देश से अवगत कराते हुए यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने मानकों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए सभी जिलाधिकारियों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजा है।
UP Board Exam 2026 इसके अलावा इंटरमीडिएट स्तर का विद्यालय होने पर 20 अंक, केवल हाईस्कूल होने पर 10 अंक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय होने पर 50 अंक, एडेड होने पर 40 अंक तथा स्ववित्तपोषित होने पर 10 अंक की व्यवस्था यथावत है। विद्यालय में प्रति कक्ष पांच अंक निश्चित किए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसे कक्ष माना जाएगा और किसे नहीं।
सीसीटीवी कैमरे से निगरानी व्यवस्था पर 10 अंक
विद्यालय में पढ़ाई की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी व्यवस्था होने पर 10 अंक, वर्ष 2025 में केंद्र बने होने पर 20 अंक, 2025 का हाईस्कूल का परीक्षाफल 90 प्रतिशत या ज्यादा होने पर 10 अंक, इंटरमीडिएट का परिणाम 90 प्रतिशत या ज्यादा होने पर 10 अंक, स्मार्ट क्लास संचालित होने पर 10 अंक, वर्ष 2025 की परीक्षा में जिले की टाप-10 सूची में विद्यार्थी होने पर 10 अंक, राज्य स्तर पर टाप-10 में होने पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा बाउंड्रीवाल, सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम के लिए अलग कक्ष सहित अन्य शर्तें पूर्व की तरह यथावत रखी गई हैं।
डबल लाक की तीन नहीं, चार अलमारियां होंगी
प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर डबल लाक युक्त चार अलमारियां रखी जाएंगी। वर्ष 2025 की परीक्षा में तीन अलमारियों की व्यवस्था थी। बाद में चौथी अलमारी की व्यवस्था अतिरिक्त प्रश्नपत्र के लिए कराई गई। इस बार शुरू से ही चार अलमारियों की व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापकों को रखनी होगी। चौथी अलमारी में अतिरिक्त प्रश्नपत्र रखे जाएंगे।
डीएम होंगे जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अध्यक्ष
केंद्र निर्धारण के लिए गठित समिति के जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे। पुलिस कमिश्नर/एसएसपी/एसपी द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी, बीएसए, एक एसडीएम, जिले के दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य सदस्य होंगे, जबकि डीआइओएस सदस्य सचिव होंगे।
