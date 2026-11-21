यूपी बोर्ड: कक्षा नौ और 11 में अग्रिम पंजीकरण की त्रुटियों के संशोधन का मौका, छात्र-छात्राओं को राहत मिली
यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण में हुई त्रुटियों को सुधारने का अंतिम अवसर दिया है। छात्र-छात्राएं 30 नवंबर तक अपने शैक्षिक विवरणों में सुधार कर सकते हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।
HighLights
30 नवंबर तक शैक्षिक विवरण में हुई गलती सुधारने का मौका मिला
संबंधित प्रधानाचार्य वेबसाइट पर लॉगिन कर अपडेट कर सकते हैं
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2026-27 (परीक्षा वर्ष 2028) के लिए कक्षा नौ और 11 के अग्रिम पंजीकरण में विद्यालय स्तर से छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरण में हुई गलती को सुधारने का मौका दिया है। सभी शैक्षिक विवरणों जैसे विषय/वर्ग, छात्र के नाम, माता/पिता के नाम, लिंग, माध्यम (हिंदी/अंग्रेजी), जाति, जन्मतिथि, फोटो आदि को ठीक किया जा सकेगा।
कक्षा-11 के पंजीकरण में हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक आदि के संशोधन तथा छात्र/छात्राओं के विवरण को नियमानुसार डिलीट / रिस्टोर करने के लिए शुक्रवार से 30 नवंबर तक का समय है। परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in अंतिम तिथि तक रात 12 बजे तक क्रियाशील रहेगी।
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा कि परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरणों की गलतियों को संबंधित प्रधानाचार्य वेबसाइट पर लॉगिन कर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद किसी तरह के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा।
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