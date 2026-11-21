राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2026-27 (परीक्षा वर्ष 2028) के लिए कक्षा नौ और 11 के अग्रिम पंजीकरण में विद्यालय स्तर से छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरण में हुई गलती को सुधारने का मौका दिया है। सभी शैक्षिक विवरणों जैसे विषय/वर्ग, छात्र के नाम, माता/पिता के नाम, लिंग, माध्यम (हिंदी/अंग्रेजी), जाति, जन्मतिथि, फोटो आदि को ठीक किया जा सकेगा।

कक्षा-11 के पंजीकरण में हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक आदि के संशोधन तथा छात्र/छात्राओं के विवरण को नियमानुसार डिलीट / रिस्टोर करने के लिए शुक्रवार से 30 नवंबर तक का समय है। परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in अंतिम तिथि तक रात 12 बजे तक क्रियाशील रहेगी।