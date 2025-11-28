Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Bar Council Chunav 2025-26 : बार कौंसिल चुनाव में 25 पदों के लिए 333 प्रत्याशी मुकाबले में, सभी नामांकन प्रपत्र वैध

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    UP Bar Council Chunav 2025-26 यूपी बार कौंसिल चुनाव 2025-26 के लिए 25 पदों पर 333 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं, और 27 नवंबर तक किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। चुनाव 16 से 31 जनवरी 2026 तक चार चरणों में होंगे। दो लाख 49 हजार 808 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान स्थल पर बैनर, पोस्टर और मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    UP Bar Council Chunav 2025-26 यूपी बार कौंसिल चुनाव में 25 पदों के लिए 333 प्रत्याशियों में मुकाबला होगा।

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। यूपी बार कौंसिल चुनाव (सत्र 2025-26) के लिए 25 पदों पर इस बार 333 प्रत्याशी मुकाबले में हैं। सभी 334 नामांकन प्रपत्र वैध पाए मिले थे, लेकिन प्रत्याशी सुनील दत्त त्यागी की 26 नवंबर को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। नियत तिथि 27 नवंबर तक किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्याशियों के क्रमांक की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा

    UP Bar Council Chunav 2025-26 कौंसिल के सचिव राम किशोर शुक्ल की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सभी 333 प्रत्याशियों का क्रमांक शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी तथा पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह के निर्देशन में जारी किया गया। इसकी प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने के साथ ही, महाधिवक्ता कार्यालय तथा समस्त बार संघों को जिला जज/ जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित की गई है।

    बार कौंसिल के वेबसाइट पर भी अपलोड

    UP Bar Council Chunav 2025-26 यह बार कौंसिल की वेबसाइट पर भी अपलोड है। मतदान चार चरणों में 16 से 31 जनवरी 2026 तक होगा। चुनाव के दौरान कचहरी परिसर में जहां मतदान स्थल होगा वहां प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगेगा। किसी मतदाता को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट जिससे फोटो खींची जा सके के साथ मतदान स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रतिबंधित है।