असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों में मांगा साक्षात्कार कार्यक्रम, प्रयागराज में UPESSC के सचिव को सौंपा मांगपत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसेर भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने जल्द साक्षात्कार कराए जाने की मांग अध्यक्ष से की है। शनिवार को आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों ने सचिव को मांगपत्र दिया। कहा कि साक्षात्कार के लिए सफल होने के बावजूद साक्षात्कार नहीं कराया जा रहा है। इससे उनमें निराशा है। तीन वर्ष से अधिक समय से अभ्यर्थी आवेदन कर अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे। इसमें से बीएड विषय की अर्हता में विवाद के कारण हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होने पर इस विषय में चयन प्रक्रिया रोक दी गई। बीएड विषय के 107 पदों को हटाकर शेष 33 विषयों के 910 पदों के लिए 16-17 अप्रैल को लिखित परीक्षा कराई गई।

परीक्षा की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगे तो शासन ने भर्ती पूरी करने में आयोग का सहयोग करने के नाम पर चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी की निगरानी में ओएमआर शीट का मूल्यांकन कराकर चार सितंबर को परिणाम जारी किया गया। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दो चरणों में 25 सितंबर से आठ अक्टूबर तथा 28 अक्टूबर से चार दिसंबर तक कराया जाना प्रस्तावित किया गया, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया।