UP के अधिवक्ताओं को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, बार कौंसिल ने सीएम योगी की घोषणा का किया स्वागत

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने संबंधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्वागत किया है। कौंसिल की सामान्य बैठक में सदस्यों ने सरकार को बधाई दी।

सदन ने मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को धन्यवाद प्रेषित करते हुए आशा जताई है कि यह योजना अतिशीघ्र लागू कर दी जाएगी। कौंसिल ने कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा को अमली जामा पहनाने के लिए योजना बनाकर शीघ्र ही शासन से संपर्क साधा जाएगा।