CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने से पहले छात्रनेता हिरासत में, प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रयागराज में पैदल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे कई छात्र नेताओं और छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोमवार को प्रस्तावित मार्च से पहले पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने छात्रावासों और छात्रों के कमरों में पहुंचकर कार्रवाई की। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से कई छात्र नेताओं और छात्रों को हिरासत में लिया है।

हिरासत में लेकर छात्रों को पुलिस लाइन भेजा गया समाजवादी छात्रसभा से जुड़े छात्रों की योजना बैंक रोड से आजाद प्रतिमा तक पैदल मार्च निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाने की थी। हालांकि, मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक रोड पर मौजूद छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा गया।