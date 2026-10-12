Indian Railways : दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत, नई दिल्ली से चलेंगी 10 डुप्लीकेट जनरल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिवाली और छठ पर बिहार, झारखंड, पूर्वांचल व प्रयागराज की ओर आने वाले यात्रियों के लिए आठ सबसे व्यस्त नियमित ट्रेनों के रूट पर 10 अनारक्षित (जनरल) क्लोन ट्रेनें चलेंगी। इसका प्रस्ताव परिचालन विभाग दिल्ली को भेजा गया है।

नियमित ट्रेन के रवाना होने से कुछ समय पहले या बाद में उसी रूट पर जनरल ट्रेन चलेंगी। इससे मुख्य ट्रेन पर दबाव घटेगा और जिन्हें जगह नहीं मिली, वे साधारण टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। प्रयागराज व वाराणसी के लिए-प्रयागराज एक्सप्रेस (12418) के 25 मिनट बाद और शिवगंगा एक्सप्रेस (12560) के 30 मिनट बाद क्लोन ट्रेन चलेगी। यह सुविधा चार, पांच और छह नवंबर को मिलेगी।