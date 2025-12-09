उमेश पाल हत्याकांड : तीनों फरार आरोपितों के घर चस्पा किया कुर्की का नोटिस, घोषित है इतने लाख का इनाम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के मामले में फरार तीन आरोपितों के घर पर सोमवार को एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा की। इस दौरान डुगडुगी भी पिटवाई गई। तीनों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। लंबे समय से पुलिस को तीनों की तलाश है।

सुलेमसराय में रहने वाले अधिवक्ता उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को घर के बाहर बम और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की भी हत्या की गई थी। मामले में माफिया अतीक अहमद समेत कई के खिलाफ नामजद रिपोर्ट धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने कई आरोपितों को मुठभेड़ में मार गिराया तो कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा।