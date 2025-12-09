उमेश पाल हत्याकांड : तीनों फरार आरोपितों के घर चस्पा किया कुर्की का नोटिस, घोषित है इतने लाख का इनाम

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:59 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के मामले में फरार तीन आरोपितों के घर पर सोमवार को एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा की। इस दौरान डुगडुगी भी पिटवाई गई। तीनों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। लंबे समय से पुलिस को तीनों की तलाश है।

    सुलेमसराय में रहने वाले अधिवक्ता उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को घर के बाहर बम और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की भी हत्या की गई थी। मामले में माफिया अतीक अहमद समेत कई के खिलाफ नामजद रिपोर्ट धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने कई आरोपितों को मुठभेड़ में मार गिराया तो कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

    हालांकि छह आरोपित अब भी फरार हैं। इसमें अरमान, गुड्डू मुस्लिम व साबिर शामिल हैं। तीनों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने गैंग्स्टर के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था। इसी मुकदमे को लेकर एयरपोर्ट थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने सोमवार को दिन में तीनों के घर पहुंचकर कुर्की की नोटिस चस्पा की। इस दौरान डुगडुगी बजाकर न्यायालय के आदेश को पढ़कर लोगों को सुनाया गया।--