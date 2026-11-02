चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के वांछित अभियुक्त की एक और वारदात, पिस्टल की बट से हमला कर युवक को घायल किया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित चल रहे अतीक अहमद के रिश्तेदार का एक और कारनामा सामने आया है। अभियुक्त खालिद जफर ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक युवक की पिस्टल के बट से हमला कर घायल कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित रमीज ने धूमनगंज थाने में कसारी-मसारी निवासी खालिद जफर और इरफान हसन, डॉक्टर समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

एक नवंबर को कसारी-मसारी में वारदात दामूपुर निवासी रमीज अहमद का कहना है कि रविवार यानी एक नवंबर की दोपहर वह जरूरी काम से कसारी-मसारी गया था। आरोप लगाया कि इसी दौरान पहले से मौजूद खालिद जफर पुत्र माजिल उल्ला निवासी कसारी-मसारी तथा इरफान हसन पुत्र अज्ञात व खालीद जफर का करीबी, जिसे डॉक्टर कह कर संबोधित करते है व अन्य 4-5 अज्ञात लोग द्वारा गाली गलौज करते हुये मारपीट करने लगे।

खालिद के साथ अन्य लोगों ने मारपीट की मारपीट का विरोध करने पर खालिद जफर ने अपनी पिस्टल की बट से कई बार वारकर रमीज अहमद को लहूलुहान कर दिया। उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने भी मारपीट की। स्थानीय लोगो ने बीचबचाव किया गया तो हमलवार ने जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए।