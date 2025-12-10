माफिया अशरफ का करीबी और उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों का मददगार गिरफ्तार, 50 हजार रुपये का इनाम था घोषित
माफिया अशरफ का करीबी और अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों का मददगार आखिरकार स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के हत्थे चढ़ गया। बुधवार सुबह उसे नई दिल्ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अशरफ का करीबी और अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों का मददगार आखिरकार स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के हत्थे चढ़ गया। बुधवार सुबह उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पूछताछ में उसने बताया कि बरेली जेल में जब माफिया अरशफ बंद था तो उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों की मुलाकात वह अपनी आइडी पर कराता था। यही नहीं, अपने साथियों के साथ वह माफिया के खिलाफ गवाही देने वालों को धमकाता था।
धूमनगंज थानांतर्गत सुलेमसराय निवासी उमेश पाल की वर्ष 2023 में घर के बाहर गोली व बम मारकर हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की भी हत्या की गई थी। इसमें माफिया अतीक अहमद, अशरफ समेत कई नामजद हुए थे। पुलिस व एसटीएफ ने कई को मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
जांच में पुलिस को पता चला था कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले शूटरों की बरेली जेल में बंद माफिया अशरफ से कई बार मुलाकात हुई थी। जांच का दायरा और आगे बढ़ा तो मालूम हुआ कि अफसार अहमद निवासी सल्लाहपुर, पूरामुफ्ती अपने आइडी से शूटरों को अशरफ से जेल में मिलवाता था। बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में उसके खिलाफ साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराओं में वर्ष 2023 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है।
इसके बाद एसटीएफ प्रयागराज यूनिट उसकी तलाश में जुट गई थी। दो दिन पहले एसटीएफ के अधिकारियों को जानकारी मिली कि अफसार अहमद नई दिल्ली में छिपकर रह रहा है। खबर पाते ही एक टीम नई दिल्ली रवाना हो गई। बुधवार सुबह अफसर अहमद को सपना स्टैंड के सामने कालका रोड थाना अमर कालोनी, साउथ नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में उसने बताया कि माफिया अशरफ जब बरेली जेल में बंद था तो वह उससे मिलने जाता था। अपनी ही आइडी पर गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अजहर, लल्ला गद्दी, अरमान आदि को भी साथ ले जाकर अशरफ से जेल में मुलाकात कराता था।
