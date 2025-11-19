प्रयागराज के बहरिया में राजस्व टीम पर पथराव, आगजनी मामले में दो और पकड़े गए, पुलिस की तलाश जारी है

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राजस्व टीम पर पथराव करने और झुग्गी में आग लगाने के मामले में पुलिस ने दो और को पकड़ा है। उनसे पूछताछ करते हुए यह पता लगाया जा रहा है कि बवाल में कौन-कौन शामिल था। जिनका नाम सामने आ रहा है, उनकी भी तलाश की जा रही है। कुछ महिलाओं का नाम भी बताया गया है, लेकिन वह गिरफ्त नहीं आई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन मृतक का नाम मुकदमे से हटेगा दूसरी तरफ गिरफ्तार किए गए घटना के मुख्य आरोपित राजेंद्र प्रसाद शर्मा, लालजी यादव को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की पुलिस ने तैयारी कर ली है। वहीं मुकदमे में नामजद तीन मृतकों का नाम भी हटाने की बात कही गई है।

अतिक्रमण हटाने गांव पहुंचे थे अधिकारी व कर्मी बहरिया थाना क्षेत्र के जुगनीडीह गांव निवासी मोहम्मद जुबेर की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश एसडीएम फूलपुर की कोर्ट ने दिया था। सोमवार शाम नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला, राजस्व टीम और पुलिस के साथ बैकहोलोडर (जेसीबी) लेकर गांव पहुंचे।

कब्जाधारियों ने विरोध करते हुए हंगामा किया था आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कब्जाधारियों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पथराव किया, जिससे नायब तहसीलदार जख्मी हो गए। इसी बीच कुछ लोगों ने विवादित जमीन पर बनी झुग्गियों में आग लगा दी, जिससे खलबली मच गई।

एसीपी समेत कई थाने की पुलिस पहुंची थी बवाल की खबर मिलते ही एसीपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। रात में राजस्व निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव की तहरीर पर बहरिया पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद शर्मा, संतोष कुमार, अमन कुमार, लालजी यादव, बनवारी लाल, राम अभिलाष, राजाराम, रामसरन, रामधन, लाल बहादुर, श्याम लाल, राजू विश्वकर्मा, गिरजा शंकर को नामजद करते हुए कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया।