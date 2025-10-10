Language
    यूपी से गुजरने वाली वंदे भारत सहित कई ट्रेनों के रूट में बदलाव, टाइमिंग भी बदली

    By Amarish Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:31 PM (IST)

    दिल्ली मंडल के गाजियाबाद स्टेशन पर यार्ड कार्य के कारण ट्रेनों के मार्ग और समय में बदलाव किया गया है। कटरा-सूबेदारगंज ट्रेन अंबाला, सहारनपुर, मेरठ होते हुए जाएगी और वंदेभारत एक्सप्रेस 80 मिनट देरी से रवाना होगी। कालका-हावड़ा एक्सप्रेस भी देरी से चलेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले जानकारी प्राप्त कर लें।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिल्ली मंडल के गाजियाबाद स्टेशन पर यार्ड कार्य के कारण कई ट्रेनों के मार्ग और समय में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की है।

    गाड़ी संख्या 20434 श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-सूबेदारगंज छह दिसंबर 2025 को बदले हुए मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन अंबाला, कैंट, सहारनपुर, मेरठ और खुर्जा स्टेशनों के रास्ते जाएगी। इस दौरान कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, समलखा, सोनीपत, नरेला, आदर्श नगर दिल्ली, सब्जी मंडी और दिल्ली स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, गाड़ी संख्या 22436 नई दिल्ली-वाराणसी (वंदेभारत एक्सप्रेस) सात दिसंबर 2025 को अपने निर्धारित समय से 80 मिनट देरी से सुबह 7:20 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी। इसी तरह, गाड़ी संख्या 12312 कालका-हावड़ा एक्सप्रेस छह दिसंबर को 60 मिनट की देरी से कालका से प्रस्थान करेगी।

    इसके अलावा, कई अन्य ट्रेनें जैसे गाड़ी संख्या 14217 प्रयागराज संगम-चंडीगढ़, 02569 दरभंगा-नई दिल्ली, 12801 पूरी-आनन्द विहार, 12397 गया-नई दिल्ली, 14005 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनल, 15658 कामाख्या-दिल्ली, 14117 प्रयागराज-भिवानी, 12303 हावड़ा-नई दिल्ली, 22437 प्रयागराज-आनन्द विहार, 12427 रीवा-आनन्द विहार और 12417 प्रयागराज-नई दिल्ली छह दिसंबर को मरीपत, चिपियाना बुजुर्ग और गाजियाबाद के रास्ते तीसरी लाइन से चलेंगी।

    सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि यात्री बदले हुए समय और मार्ग की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो। अधिक जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।