युवक को ट्रेन में केला खाना पड़ा भारी, देना पड़ा 500 रुपये जुर्माना; वजह सुनकर आप भी कहेंगे 'ठीक हुआ' 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पांच रुपये के एक केले और 10 रुपये की मूंगफली का छिलका ट्रेन के कोच में फेंकना दो यात्रियों को महंगा पड़ गया। यही नहीं गुटखा खाकर पाउच फेंकने पर तीन तथा पूड़ी खाकर कागज व पन्नी फेंकने पर तीन यात्रियों को जुर्माना देना पड़ा। इन सभी आठ यात्रियों से सौ-सौ रुपये जुर्माना रेलवे प्रशासन ने वसूला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रयागराज मंडल यात्रियों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/कोचिंग हिमांशु शुक्ला के निर्देशन में विविध तरह के अभियान चलता रहता है। प्रयागराज मंडल सभी यात्रियों को उत्तम भोजन, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ टिकट रहित और अनियमित यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए स्टेशनों एवं गाड़ियों में टिकट चेकिंग अभियान भी अक्सर चलाता है।