    युवक को ट्रेन में केला खाना पड़ा भारी, देना पड़ा 500 रुपये जुर्माना; वजह सुनकर आप भी कहेंगे 'ठीक हुआ' 

    By Gyanendra Singh1 Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    प्रयागराज में, ट्रेन में केला और मूंगफली के छिलके फेंकने पर यात्रियों को जुर्माना देना पड़ा। गुटखा और पूड़ी के अवशेष फेंकने पर भी जुर्माना लगा। प्रयागराज मंडल में स्वच्छता और टिकट जांच अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रियों से रेलवे ने 79,320 रुपये वसूले। यह कार्रवाई यात्रियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पांच रुपये के एक केले और 10 रुपये की मूंगफली का छिलका ट्रेन के कोच में फेंकना दो यात्रियों को महंगा पड़ गया। यही नहीं गुटखा खाकर पाउच फेंकने पर तीन तथा पूड़ी खाकर कागज व पन्नी फेंकने पर तीन यात्रियों को जुर्माना देना पड़ा। इन सभी आठ यात्रियों से सौ-सौ रुपये जुर्माना रेलवे प्रशासन ने वसूला।

    प्रयागराज मंडल यात्रियों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/कोचिंग हिमांशु शुक्ला के निर्देशन में विविध तरह के अभियान चलता रहता है। प्रयागराज मंडल सभी यात्रियों को उत्तम भोजन, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ टिकट रहित और अनियमित यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए स्टेशनों एवं गाड़ियों में टिकट चेकिंग अभियान भी अक्सर चलाता है।

    इसी क्रम में गुरुवार को मुख्य वाणिज्य निरीक्षक प्रयागराज छिवकी ओमप्रकाश ने चा चेकिंग स्टाफ की टीम के साथ छिवकी रेलवे स्टेशन तथा मानिकपुर खंड में अनबुक्ड लगेज, अनियमित टिकट, गंदगी, अवैध वेंडिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में आसनसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मुंबई लोकमान्य तिलक, जनता एक्सप्रेस, राजगीर-लोकमान्य तिलक, हावड़ा चंबल एक्सप्रेस, ग्वालियर-हावड़ा, दानापुर फेस्टिवल स्पेशल को चेक किया गया। अभियान में बिना टिकट यात्रा करने वाले 102 यात्रियों से 79,320 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। अनियमित यात्रा करने वाले नौ यात्रियों से 4300 रुपये वसूले गए।