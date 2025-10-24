प्रयागराज में दर्दनाक हादसा: कच्ची दीवार ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत, दो नाती घायल

संवाद सूत्र, नैनी। मुंगारी गांव में बीती रात कच्ची दीवार ढहने से कमरे में सो रही एकबुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसके दो नाती मलबे में दबकर घायल हो गए। घटना से घर में कोहराम मच गया। शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और मलबे में दबे लोगों को निकाल कर समीप के एक निजी अस्पताल में ले गए। जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और बच्चों का इलाज चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

औद्योगिक थाना क्षेत्र के मुंगारी गांव के कोहराना बस्ती में 60 वर्षीय गीता देवी पत्नी कन्हैया लाल और उसके दो नाती यश पुत्र रंजय व शुभम पुत्र संजय सो रहे थे। देर रात मकान की कच्ची दीवार ढह गई, जिससे उसमें सो रहे सभी लोग मलबे में दब गए। घटना से चीख पुकार होने लगी।