    बेटे का इलाज कराने जा रहे पिता की बस से कुचलकर मौत, पत्नी-पुत्र घायल, रीवा से बाइक से आ रहे थे प्रयागराज

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:25 PM (IST)

    प्रयागराज के शंकरगढ़ में एक दुखद घटना में, बेटे का इलाज कराने जा रहे प्रदीप द्विवेदी नामक एक व्यक्ति की बस से कुचलकर मौत हो गई। उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। मृतक मध्य प्रदेश के रीवा जिले का निवासी था और प्रयागराज में सेल्समैन के तौर पर काम करता था।

    प्रयागराज के शंकरगढ़ में बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत के बाद बिलखते स्वजन। जागरण 

    संसू, जागरण, शंकरगढ़ (प्रयागराज)। थाना क्षेत्र के कपारी मोड पर रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बेटा व पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें चिकित्सक ने प्रयागराज रेफर किया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    मध्य प्रदेश के जनेह निवासी था प्रदीप 

    मध्य प्रदेश के जनेह थाना निवासी प्रदीप द्विवेदी 37 वर्ष पुत्र माता प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम फुटौंधा थाना जनेह रीवा मध्य प्रदेश अपने बेटे पवित्र दुबे का इलाज कराने पत्नी के साथ बाइक से प्रयागराज जा रहे थे। कपारी मोड़ के पास प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जा रही बांदा डिपो बस से टक्कर हो गई। जिसमें प्रदीप द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई।

    दोनों घायल जिला अस्पताल में भर्ती

    हादसे में पवित्र दुबे 10 वर्ष व पत्नी रंजना दुबे 36 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर पुलिस घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहां दोनों की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला अस्प्ताल रेफर कर दिया।

    एकलौते पुत्र की मौत से मचा कोहराम

    प्रदीप द्विवेदी एकलौती संतान था। वह प्रयागराज में शराब की दुकान में सेल्समैन का काम करते थे। उनके एक बेटा व एक बेटी है। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।