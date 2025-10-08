Language
    होमवर्क कर रहे छात्र की अचानक बिगड़ने लगी हालत, चंद मिनट में ही तोड़ दिया दम; सामने आई ये बड़ी वजह

    By Ramesh Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    प्रयागराज के नरई गांव में एक दुखद घटना में एक जहरीले सांप के काटने से सात वर्षीय मोहम्मद फैज़ की मौत हो गई। फैज़ जो कक्षा दो का छात्र था घर पर होमवर्क कर रहा था जब सांप ने उसे डंस लिया। अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इकलौते बेटे को खोने से मां परवीन बानो का रो-रोकर बुरा हाल है।

    पढ़ाई कर रहे मासूम की सर्प दंश से मौत, मचा कोहराम।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नरई गांव में मंगलवार की शाम घर में घुसे जहरीले सांप के डंसने से सात वर्षीय मासूम छात्र मोहम्मद फैज़ की मौत हो गई। हादसे ने पूरे गांव को दहला दिया, वहीं इकलौते पुत्र को खोकर मां परवीन बानो का रो-रोकर बुरा हाल है।

    नरई गांव की परवीन बानो अपने पिता स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ के घर रहकर अपने इकलौते पुत्र फैज़ (7) की परवरिश कर रही थीं। फैज़ समीप स्थित परिषदीय विद्यालय में कक्षा दो का होनहार छात्र था। मंगलवार को वह घर के अंदर तख्त पर खड़ा होकर गृह कार्य कर रहा था। इसी बीच अचानक एक सांप घर में घुस आया और फैज़ को डंस लिया। कुछ देर तक किसी को घटना की भनक तक नहीं लगी।

    जब परिजनों ने फैज़ की बिगड़ती हालत देखी तो आनन-फानन में उसे स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद देर रात उसने दम तोड़ दिया। फैज़ की मौत की खबर लगते ही परिवार में कोहराम मच गया।

    मां परवीन बानो अपने इकलौते पुत्र की मौत से पूरी तरह टूट चुकी हैं। वह बार-बार बेसुध होकर कहती रहीं वही मेरा जीने का सहारा था, उसे भी ऊपरवाले ने छीन लिया। मां का करुण क्रंदन सुनकर उपस्थित लोगों की आंखें में आंसू आ गए तथा घटना से गांव में मातम छाया हुआ है।