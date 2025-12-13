प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, पुल से यमुना नदी में गिरने से मजदूर की मौत, DFC रेलवे ब्रिज पर कार्य करते समय पैर फिसला था
प्रयागराज के करेहंदा में यमुना नदी में एक मजदूर की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। DFC रेलवे ब्रिज पर काम करते समय पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया था। सा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के करेहंदा में डीएफसी रेलवे ब्रिज पर कार्य करते समय शुक्रवार शाम एक मजदूर का पैर फिसल गया, जिससे वह यमुना नदी में गिर गया। साथी मजदूरों ने उसे खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। शनिवार सुबह करेली पुलिस ने गोताखोरों के साथ ही एसडीआरएफ के जवानों को लगाया, तब जाकर दोपहर में उसका शव बरामद हो सका।
डीएफसी रेलवे ब्रिज पर काम करते समय हादसा
कौशांबी जनपद के पिपरी थानांतर्गत मखऊपुर गांव निवासी 30 वर्षीय संदीप यादव पुत्र बृजेश यादव मजदूरी करता था। इन दिनों वह करेली क्षेत्र में करेहंदा व सैदपुर गांव के बीच बने डीएफसी रेलवे ब्रिज पर नटबोल्ट कसने आदि के काम में लगा था। शुक्रवार शाम वह ब्रिज पर काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ब्रिज से नीचे यमुना नदी में गिर गया।
साथी मजदूरों ने संदीप की नदी में तलाश की
संदीप यादव को नदी में गिरता देख साथी मजदूरों ने हल्ला मचाया तो अन्य श्रमिक भी वहां आ गए। कुछ मजदूर तैरना जानते थे और उन्होंने संदीप की नदी में तलाश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना उसके स्वजन को मिली तो वह भी बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।
एसडीआरएफ ने शव बरामद किया
करेली पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस ने गोताखोरों से बात की, जिस पर रात होने के कारण नदी में उतरने से मना कर दिया गया। शनिवार सुबह स्थानीय गोताखोरों के साथ ही एसडीआरएफ के जवानों को लगाया गया। दोपहर में एसडीआरएफ ने संदीप का शव ब्रिज से कुछ ही दूरी पर बरामद कर लिया।
क्या बोले करेली थाना प्रभारी
थाना प्रभारी करेली आशीष सिंह का कहना है कि दोपहर में संदीप का शव यमुना नदी से बरामद किया गया। शुक्रवार शाम डीएफसी रेलवे ब्रिज पर काम करते समय पैर फिसलने से वह यमुना नदी में गिर गया था।
