प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस ने मजदूर को कुचला, मौके पर मौत, पुलिस ने बस चालक को किया गिरफ्तार

जासं, प्रयागराज। शहर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रोडवेज बस ने एक मजदूर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रामबाग में दर्दनाक हादसा देख राहगीरों में खलबली मच गई। कीडगंज पुलिस ने बस के साथ चालक को पकड़ लिया। मृतक की पहचान नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों से पूछताछ में मजदूर होने का पता चला है। इसी आधार पर उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है।

बताया गया है कि कानपुर डिपो की एक रोडवेज बस बुधवार दोपहर जीरो रोड से सवारी लेकर सोनभद्र के लिए जा रही थी। कीडगंज थाना क्षेत्र के रामबाग में स्थित पराग डेयरी के पास बस पहुंची तो एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। जब वह सड़क पर गिर पड़ा तो बस के एक पहिए ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

यह देख राहगीरों में खलबली मच गई। तमाशबीनों की भीड़ जुट गई और सवारी भी बस से उतरकर देखने लगी। हादसे से यातायात बाधित हो गया। तब तक इंस्पेक्टर कीडगंज वीरेंद्र कुमार यादव फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जांच पड़ताल और पूछताछ की, लेकिन कोई मृतक के बारे में नहीं बता सका।