    प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस ने मजदूर को कुचला, मौके पर मौत, पुलिस ने बस चालक को किया गिरफ्तार

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:55 PM (IST)

    प्रयागराज के रामबाग में एक रोडवेज बस ने मजदूर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद राहगीरों में खलबली मच गई। कीडगंज पुलिस ने बस और चालक को हिरासत में ले लिया है। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस प्रयागराज समाचार के माध्यम से उसकी पहचान कराने की कोशिश कर रही है। यह हादसा पराग डेयरी के पास हुआ, जिससे यातायात बाधित हो गया।

    प्रयागराज के रामबाग इलाके में रोडवेज बस की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई।

    जासं, प्रयागराज। शहर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रोडवेज बस ने एक मजदूर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रामबाग में दर्दनाक हादसा देख राहगीरों में खलबली मच गई। कीडगंज पुलिस ने बस के साथ चालक को पकड़ लिया। मृतक की पहचान नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों से पूछताछ में मजदूर होने का पता चला है। इसी आधार पर उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है।

    बताया गया है कि कानपुर डिपो की एक रोडवेज बस बुधवार दोपहर जीरो रोड से सवारी लेकर सोनभद्र के लिए जा रही थी। कीडगंज थाना क्षेत्र के रामबाग में स्थित पराग डेयरी के पास बस पहुंची तो एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। जब वह सड़क पर गिर पड़ा तो बस के एक पहिए ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

    यह देख राहगीरों में खलबली मच गई। तमाशबीनों की भीड़ जुट गई और सवारी भी बस से उतरकर देखने लगी। हादसे से यातायात बाधित हो गया। तब तक इंस्पेक्टर कीडगंज वीरेंद्र कुमार यादव फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जांच पड़ताल और पूछताछ की, लेकिन कोई मृतक के बारे में नहीं बता सका।

    कुछ लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इधर-उधर घूमकर मजदूरी करता था। तब पुलिस ने रोडवेज बस और उसके चालक को पकड़कर थाने भिजवाया। इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिनाख्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।