41 साल से लापता मौलाना के मामले में अब 6 जनवरी होगी को सुनवाई, 1984 में हुई थी उम्र कैद की सजा
इलाहाबाद हाई कोर्ट लापता मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी के मामले में अब छह जनवरी 2026 को सुनवाई करेगा। धूमनगंज थाना, प्रयागराज में दर्ज आपराधिक मामल ...और पढ़ें
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट लापता मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी के मामले में अब छह जनवरी 2026 को सुनवाई करेगा। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज आपराधिक मामले में उसे वर्ष 1984 में उम्र कैद की सजा सुनवाई गई थी।
इसी वर्ष उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की। इसी अपील के लंबित रहने पर जमानत मिलने के बाद मौलाना गायब है। कोर्ट ने वारंट जारी किया है लेकिन प्रदेश की पुलिस उसका पता लगा कर पेश करने में अब तक नाकाम रही है।
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर तथा न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने डिप्टी सालिसिटर जनरल से जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि किस एजेंसी को कादरी को पकड़कर पेशी की जिम्मेदारी दी जाए। अभी संबंधित एजेंसी तय नहीं हो सकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।