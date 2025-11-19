TGT Exam 2022 : पांचवी बार टीजीटी की परीक्षा तिथि स्थगित, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेव चयन आयोग ने बना दिया रिकार्ड
TGT Exam 2022 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी परीक्षा 2022 को पांचवीं बार स्थगित कर दिया है। आयोग ने पहले 18-19 दिसंबर को परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। 3539 पदों के लिए 8.68 लाख अभ्यर्थी साढ़े तीन साल से परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आयोग नई शिक्षक भर्ती तो दूर, विज्ञापन तक जारी नहीं कर सका है, लेकिन परीक्षा तिथियां स्थगित करने का रिकॉर्ड बनाया है। अब परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। TGT Exam 2022 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेव चयन आयोग क्रियाशील होने के बाद करीब पौने दो वर्ष के अपने कार्यकाल में कोई नई शिक्षक भर्ती तो दूर, उसका विज्ञापन तक जारी नहीं कर सका, लेकिन लंबित शिक्षक भर्तियों की तिथियां घोषित कर उसे स्थगित करने का रिकार्ड जरूर बनाया है।
TGT Exam 2022 वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) भर्ती परीक्षा स्थगित करने का रिकार्ड बनाने के बाद अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर पांचवीं बार स्थगित की है। यह परीक्षा 18 एवं 19 दिसंबर को होनी थी।
TGT Exam 2022 इस आयोग का गठन बेसिक स्कूलों से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, अटल आवासीय एवं अल्पसंख्यक कालेजों सहित कुछ और शिक्षक भर्तियों के लिए किया गया था। उद्देश्य था कि एकीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षक भर्तियां पारदर्शी और तेजी से होंगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका।
आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष रहीं प्रो. कीर्ति पाण्डेय ने एक अगस्त को आयोग की बैठक कर टीजीटी परीक्षा 18-19 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया था। यह परीक्षा हो पाती, उसके पहले ही 22 सितंबर को उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसे 26 सितंबर को स्वीकृत कर लिया गया। इसी के साथ ही प्रस्तावित तिथि पर इस परीक्षा के आयोजन पर संकट मंडराने लगे थे।
TGT Exam 2022 उम्मीद थी कि नए अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा आयोजन के संबंध में निर्णय लेंगे, लेकिन अब तक अध्यक्ष का चयन नहीं होने पर आयोग के उपसचिव ने परीक्षा तैयारी के लिए कम समय देखते हुए 18 -19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना मंगलवार (18 नवंबर) को जारी कर दी।
इसके पूर्व यह परीक्षा चार-पांच अप्रैल, 14-15 मई, 21-22 जुलाई, 30-31 जुलाई (घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों को बताई गई तिथि) को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन हर बार स्थगित कर दी गई। अब कहा गया है कि परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी। 3539 पदों की इस भर्ती के लिए आवेदन किए करीब 8.68 लाख अभ्यर्थी साढ़े तीन वर्ष से ज्यादा समय से परीक्षा आयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस वर्ष यह परीक्षा नहीं हो सकेगी।
