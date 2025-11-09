State University PhD Admission : 20 नवंबर तक शुरू हो जाएंगे पीएचडी के प्रवेश, इसी सप्ताह जारी होगा कार्यक्रम
प्रो. राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर से पहले शुरू होगी। 24 विषयों में 250 सीटों के लिए लगभग 600 अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा करेंगे। साक्षात्कार के लिए यूजीसी-नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। विश्वविद्यालय ने शोध कार्यों की गुणवत्ता के लिए अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इसी सप्ताह कार्यक्रम जारी होगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि पीएचडी साक्षात्कार प्रक्रिया 20 नवंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। इसी सप्ताह साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को लगभग एक सप्ताह का समय तैयारी के लिए प्रदान किया जाएगा।
24 विषयों में कुल 250 सीटों के लिए हुए 600 अभ्यर्थी
विश्वविद्यालय प्रवेश निदेशक प्रो. विवेक कुमार सिंह ने बताया कि 24 विषयों में कुल 250 सीटों के लिए इस वर्ष 850 आवेदन प्राप्त हुए थे। दस्तावेजों की स्क्रीनिंग और पात्रता जांच के बाद लगभग 250 आवेदन अपूर्ण प्रमाणपत्र या नियमानुसार पात्रता के अभाव में निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे में करीब 600 अभ्यर्थी पीएचडी प्रवेश की प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे।
जून 2024 या उसके बाद यूजीसी-नेट उत्तीर्ण ही पात्र
पात्रता मानदंड स्पष्ट विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल जून 2024 या उसके बाद यूजीसी-नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र माने गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि (आठ अगस्त) तक वैध जेआरएफ प्रमाणपत्र था, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में मान्य माना जाएगा।
इस सत्र से अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना
शोध कार्यों की पारदर्शिता, समन्वय और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने इस सत्र से अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जिसके माध्यम से पीएचडी कार्यक्रमों की निगरानी और संचालन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।