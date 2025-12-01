SSC Recruitment : कांस्टेबल-राइफलमैन के 25,487 पदों पर निकली बंपर भर्ती, आनलाइन आवेदन शुरू है
SSC Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने कांस्टेबल (जीडी) के 25,487 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी-अप्रैल 2026 में होगी। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एसएससी भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सोमवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), असम राइफल्स (एआर) और सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) में कांस्टेबल (जीडी) के 25,487 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसकी विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है।
एक दिसंबर यानी आज से आवेदन शुरू
SSC Recruitment आवेदन प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हो गई है और 31 दिसंबर रात 11 बजे तक पूरी की जा सकती है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि एक जनवरी रात 11 बजे, आवेदन फार्म सुधार आठ से 10 जनवरी तक होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी–अप्रैल 2026 के बीच की तिथियों पर होगी।
आवेदन आनलाइन मोड में होंगे स्वीकार
SSC Recruitment एसएससी के अनुसार आवेदन केवल आनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी। पद आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। इसमें पुरुष वर्ग में 23,467 तथा महिला वर्ग में 2,020 पद हैं। श्रेणीवार पुरुष पद की बात करें तो एससी में 3433, एसटी के 2091, ओबीसी के 5329, ईडब्ल्यूएस के 2416 और अनारक्षित श्रेणी के 10198 पद हैं।
किस श्रेणी में कितने पद
श्रेणीवार महिला पद में एससी श्रेणी में 269, एसटी में 222, ओबीसी में 436, ईडब्ल्यूएस के 189 और अनारक्षित के 904 पद हैं। यह भर्ती कांस्टेबल (जीडी) और राइफलमैन (जीडी) पदों के लिए बीएसएफ, सीआइएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल्स में होगी। सीमावर्ती जिलों और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष आरक्षित पद निर्धारित किए गए हैं।
18 से 23 वर्ष है आयुसीमा
आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु एक जनवरी 2026 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि आवेदक दो जनवरी 2003 से एक जनवरी 2008 के बीच जन्मे हों। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु में नियमानुसार छूट मिलेगी।
पुरुष पद : 23467
महिला पद : 2020
कुल पद : 25487
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।