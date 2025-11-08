जेई और एसआइ भर्ती परीक्षा में स्वयं चुन सकेंगे परीक्षा तिथि और शहर, कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को दी सुविधा

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा- 2025 (पेपर-1) तथा दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में उप-निरीक्षक (एसआइ) परीक्षा- 2025 (पेपर-1) के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख और शहर चुनने की सुविधा प्रदान की है।

आयोग की ओर से देर रात जारी सूचना के अनुसार, उम्मीदवार अपने पंजीकृत उम्मीदवार पोर्टल पर लागिन करके अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा स्लाट का चयन कर सकेंगे।जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 (पेपर-1) के लिए स्लाट चयन की विंडो 10 नवंबर से 13 नवंबर रात 11 बजे तक खुली रहेगी।