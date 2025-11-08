जेई और एसआइ भर्ती परीक्षा में स्वयं चुन सकेंगे परीक्षा तिथि और शहर, कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को दी सुविधा

Language
    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:53 AM (IST)

    कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जेई और एसआइ भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि और शहर स्वयं चुनने की सुविधा दी है। इससे उम्मीदवारों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा देने में मदद मिलेगी और वे अपने निवास स्थान के पास परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। आयोग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सकें।

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा- 2025 (पेपर-1) तथा दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में उप-निरीक्षक (एसआइ) परीक्षा- 2025 (पेपर-1) के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख और शहर चुनने की सुविधा प्रदान की है।

    आयोग की ओर से देर रात जारी सूचना के अनुसार, उम्मीदवार अपने पंजीकृत उम्मीदवार पोर्टल पर लागिन करके अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा स्लाट का चयन कर सकेंगे।जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 (पेपर-1) के लिए स्लाट चयन की विंडो 10 नवंबर से 13 नवंबर रात 11 बजे तक खुली रहेगी।

    उप-निरीक्षक परीक्षा 2025 (पेपर-2) के लिए स्लाट चयन की विंडो 17 से 21 नवंबर रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। एक बार उम्मीदवार द्वारा चयनित स्लाट अंतिम माना जाएगा, बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा में स्लाट चयन नहीं करता है, तो सिस्टम स्वतः उपलब्ध शहरों में से किसी एक में स्लाट आवंटित कर देगा।