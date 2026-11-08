SSC संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025: प्रथम चरण के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की स्लाइडिंग प्रक्रिया व IV 18 नवंबर को 

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2025 के तहत प्रथम चरण के अस्थायी आवंटन (FRTA) में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के स्लाइडिंग प्रक्रिया और पहचान सत्यापन (IV) 18 नवंबर को करेगा। आयोग ने पांच नवंबर को जारी परिणाम विवरण के माध्यम से प्रथम चरण के अस्थायी आवंटन का परिणाम घोषित किया था।

इसी के आधार पर अस्थायी रूप से शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को पहचान सत्यापन और स्लाइडिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा। यह प्रक्रिया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के शहरों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पहचान सत्यापन और स्लाइडिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले पात्र अभ्यर्थी 13 नवंबर को शाम पांच बजे से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in/ पर उपलब्ध निर्धारित माड्यूल में लागिन कर अपनी स्लाइडिंग प्रक्रिया और पहचान सत्यापन की स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।