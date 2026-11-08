प्रयागराज में बनेगा छह मंजिला फाइव स्टॉर होटल, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-कोलकाता हाईवे के निकट होगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। महाकुंभ ने संगम नगरी को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दी तो अब बड़े होटल समूह शहर में निवेश की संभावनाएं तलाशने लगे हैं। पर्यटन के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

पर्यटकों-कारोबारियों के लिए होटल पहुंचना आसान होगा इसी कड़ी में सोरांव तहसील के भदरी क्षेत्र में 5000 वर्ग मीटर जमीन पर छह मंजिला फाइव स्टार होटल बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग से इस होटल की दूरी महज तीन से पांच किलोमीटर होगी। इससे यहां पहुंचना पर्यटकों और कारोबारियों के लिए आसान होगा।

पीडीए से होटल का मानचित्र स्वीकृत अधिकारियों के मुताबिक मुंबई के कारोबारी इस होटल का संचालन करेंगे। होटल निर्माण के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) से मानचित्र भी स्वीकृत हो चुका है। पीडीए के एक अधिकारी के अनुसार ताज, ओबेराय और होटल जिंजर ग्रुप की ओर से होटल संचालन की योजना बनाई जा रही है। होटल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है।

पर्यटन व व्यावसायिक गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा क्षेत्र भदरी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी प्रस्तावित है। ऐसे में आने वाले समय में यह इलाका पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों का नया केंद्र बन सकता है। क्रिकेट मैचों के दौरान खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के ठहरने की सुविधा के लिहाज से भी होटल की अहमियत बढ़ेगी। यही वजह है कि अन्य होटल समूह भी इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं।