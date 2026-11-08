दीवाली के बाद प्रयागराज में बढ़ेगी ठंड और छाएगा कोहरा, तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की आएगी गिरावट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अगले छह दिनों में संगम नगरी में मौसम शुष्क रहने, सुबह की धुंध के बाद आसमान साफ होने और दिन के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार 13 नवंबर तक अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है।

मौसम तेजी से बदलने लगा है नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही मौसम तेजी से बदलने लगा है। सुबह और रात में ठंड का असर बढ़ने लगा है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत गर्म बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। सोमवार की सुबह शहर में धुंध छाने का अनुमान है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा, लेकिन दिन के तापमान में धीरे-धीरे कमी आएगी।

10 नवंबर से मौसम साफ रहेगा मौसम विभाग के अनुसार 8 नवंबर को न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौ नवंबर को सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने की संभावना है। 10 नवंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। इसके बाद लगातार चार दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है। इस बदलाव से सुबह और रात में ठंड बढ़ सकती है। हालांकि दिन में धूप निकलने से फिलहाल ठंड महसूस नहीं होगी।