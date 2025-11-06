SSC CHSL 2025: सीएचएसएल टियर-1 के लिए परीक्षा शहर देख सकेंगे उम्मीदवार, कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया दिशानिर्देश
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सीएचएसएल 2025 टियर-1 परीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें और परीक्षा के दौरान सभी दिशानिर्देशों का पालन करें।
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा-2025 (टियर-1) के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शहर देखने का विकल्प वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही ‘स्लाट चयन’ का विकल्प चुना था, उन्हें उनकी पसंद के अनुसार परीक्षा शहर और तिथि आवंटित कर दी गई है।
हालांकि, कुछ तकनीकी व प्रबंधकीय कारणों से कुछ अभ्यर्थियों की परीक्षा पाली बदली गई है। ऐसे उम्मीदवारों को उनकी पसंद का परीक्षा शहर तो दिया गया है, परंतु पाली में बदलाव किया गया है।
दूसरी ओर जिन परीक्षार्थियों ने ‘वैकल्पिक शहर’ का विकल्प चुना था, उन्हें भी आयोग ने उनकी पसंद के आधार पर अधिकतम सीमा तक परीक्षा केंद्र प्रदान करने का प्रयास किया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने स्लाट चयन का विकल्प नहीं अपनाया था, उन्हें उपलब्धता के आधार पर परीक्षा शहर, तिथि और पाली आवंटित की गई है। अधिकांश उम्मीदवारों को उनके आवेदन में दिए गए पसंदीदा शहरों में ही परीक्षा केंद्र मिला है।
इसके विपरीत यदि किसी अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से कोई शहर नहीं मिला है तो वह आठ नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध फीडबैक पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकता है। उपलब्धता के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा शहर पुनः निर्धारित किया जा सकता है।
अपने लेखक के लिए करना होगा नया पंजीकरण
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपने लेखक की सुविधा ली है, उन्हें अपने लेखक (स्क्राइब) के नए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी पुराने पंजीकरण रद कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत लेखक का पंजीकरण आधार प्रमाणीकरण आधारित होगा। ऐसे अभ्यर्थी आठ नवंबर रात 11 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सफल मैपिंग के बाद ही लेखक का एंट्री पास जारी किया जाएगा।
